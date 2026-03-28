ԵՄ նախարարները քննարկում են նավթի գների սահմանաչափը և անսպասելի եկամուտների հարկը՝ էներգիայի աճող ծախսերը զսպելու համար

Բրյուսելում կայանալիք նախարարական հանդիպումից առաջ Եվրոպական հանձնաժողովը կոչ արեց ԵՄ ֆինանսների նախարարներին պահպանել էներգետիկայի ոլորտում կարճաժամկետ օգնության միջոցառումները՝ միաժամանակ հետևելով ապաածխածնացման նպատակներին։
Եվրոպական միության ֆինանսների նախարարները քննարկում են նավթի գների սահմանաչափը կամ անսպասելի շահույթի հարկումը, քանի որ նրանք քննարկում են էներգիայի աճող ծախսերի համակարգված արձագանքը՝ Իրանի հետ պատերազմի հետևանքով բնական գազի և նավթի գների աճի ֆոնին։
Վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ գների հետագա թռիչքները կարող են արձագանքել 2022 թվականի էներգետիկ ճգնաժամին։
ԵՄ պաշտոնյաները պնդում են, որ դաշինքն ավելի լավ է պատրաստված, քան 2022 թվականին, երբ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումը առաջացրեց էներգիայի լուրջ պակաս։ Նրանք մատնանշում են ներքին մաքուր էներգիայի արտադրության աճը և ավելի ուժեղ ենթակառուցվածքները։
Այնուամենայնիվ, անորոշությունը մնում է բարձր՝ հակամարտության անկանխատեսելի տևողության պատճառով։ Պաշտոնյաները նաև զգուշացնում են, որ ԵՄ-ի «ֆինանսական մանևրների տարածքը ավելի սահմանափակ է, քան նախկինում», քանի որ պաշտպանության ծախսերը աճել են։
Չնայած 2022 թվականից ի վեր մատակարարումները դիվերսիֆիկացնելու ջանքերին, Եվրոպան շարունակում է ենթարկվել համաշխարհային ցնցումների և պետք է պատրաստ լինի նոր անկայունության, նույնիսկ եթե իրավիճակը չհասնի լիարժեք ճգնաժամի, ասել են պաշտոնյաները։
Ուրբաթ օրը Բրյուսելում նախարարական հանդիպումից հետո ելույթ ունենալով՝ տնտեսության հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը նշել է, որ պատերազմի «մասշտաբները, լրջությունը և ազդեցությունը» սրվել են վերջին երկու շաբաթների ընթացքում։
Նա նշել է Հորմուզի նեղուցի փակումը և էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները, որոնք Brent նավթի գինը բարձրացրել են մեկ բարելի համար 100 դոլարից բարձր և բարձրացրել բնական գազի գները։
«Հիմնական հարցը ճգնաժամի տևողությունն ու ինտենսիվությունն է, քանի որ դրանք կորոշեն էներգետիկ ցնցման մասշտաբները (…) Մեր ընդհանուր հույսը լարվածության թուլացումն է և էներգետիկ ենթակառուցվածքների խոշոր խափանումներից խուսափելը», – ասել է Եվրոխմբի նախագահ Կիրիակոս Միհրակակիսը։
Եվրոպական կայունության մեխանիզմի կառավարիչ տնօրեն Պիեռ Գրամենյան զգուշացրել է, որ «նույնիսկ եթե հակամարտությունն ավարտվի վաղը, հետևանքները մեզ հետ կմնան երկար ժամանակ»։
ԵՄ-ի «գործիքակազմը» քննարկվում է գների աճի դեմ պայքարելու համար
Նախարարները քննարկել են հնարավոր համակարգված միջոցառումները՝ հիմնվելով Եվրոպական հանձնաժողովի մարտի 26-ի գրության վրա, որը տեսել ենք, Միջազգային էներգետիկ գործակալության ղեկավար Ֆաթիհ Բիրոլի ներկայությամբ, որը զգուշացրել է 1970-ականներից ավելի ծանր էներգետիկ ճգնաժամի մասին։
Իրանական հակամարտության երկարաժամկետ ազդեցության գնահատմանը զուգընթաց, Հանձնաժողովը կոչ է անում անդամ պետություններին արագացնել անցումը մաքուր էներգիային։ Իսպանիան և Պորտուգալիան որպես օրինակ են բերվում վերականգնվող էներգիայի հետ կապված գների անկայունության նկատմամբ իրենց ավելի ցածր ազդեցության պատճառով։
Գրառման համաձայն, վերականգնվող էներգիան 2025 թվականին կազմել է ԵՄ էլեկտրաէներգիայի խառնուրդի մոտ 48%-ը՝ 2021 թվականի 36%-ի համեմատ, որը պայմանավորված էր քամու և արևի էներգիայով։ Նույն ժամանակահատվածում բրածո վառելիքի մասնաբաժինը 34%-ից նվազել է մինչև 26%։
«Եվրոպայի էներգետիկ անցումը ռազմավարական նպատակ է, և ոչ մի կարճաժամկետ ճգնաժամ չի շեղի մեզ դրանից», – ասել է Դոմբրովսկիսը։
Հանձնաժողովը նաև կոչ է անում անդամ պետություններին զսպել գազի և նավթի պահանջարկը՝ արձագանքելով մարտի 20-ին հրապարակված IEA-ի նախազգուշացմանը, որը հրապարակվել էր ԵՄ առաջնորդների կողմից էներգիայի գները մեղմելու «նպատակային և ժամանակավոր» միջոցառումների մասին հայտարարությունից մեկ օր անց։
Բրյուսելը շեշտել է, որ նման միջոցառումները պետք է մնան կարճաժամկետ և մատչելի՝ երկարաժամկետ ֆինանսական լարվածությունից խուսափելու համար։
Նշումը նաև խորհուրդ է տալիս թիրախային աջակցություն ցուցաբերել առավել տուժած տնային տնտեսություններին և բիզնեսներին, այլ ոչ թե լայնածավալ սուբսիդիաներ, որոնք կարող են խեղաթյուրել շուկաները և ծանրաբեռնել պետական ֆինանսները։
Նախորդ ճգնաժամերում նկատված մասնատված ազգային արձագանքների կրկնությունից խուսափելու համար Հանձնաժողովը պնդում է ԵՄ մակարդակի համակարգման վրա, որը ֆինանսավորվում է առկա գործիքներով, ինչպիսիք են ածխածնի շուկայի եկամուտները կամ անսպասելի հարկերը, այլ ոչ թե նոր փոխառությունները։
Առաջիկա շաբաթներին Հանձնաժողովը, ինչպես սպասվում է, կառաջարկի էլեկտրաէներգիայի ավելի ցածր հարկային դրույքաչափեր և միջոցառումներ՝ ապահովելու համար, որ այն ավելի քիչ հարկվի, քան բրածո վառելիքը։ Այն նաև կուրվագծի ԵՄ ածխածնի շուկայի արդիականացման ծրագրերը, ներառյալ անվճար բաշխման չափանիշների թարմացումները և շուկայի կայունության ավելի ուժեղ պահուստը՝ գների անկայունությունը սահմանափակելու համար։
Փարիզն ու Բեռլինը ձգտում են իրենց ARTE հեռարձակողին դարձնել համաեվրոպական հոսքային հեռարձակող
G7-ը համաձայնել է ապահովել Հորմուզի նեղուցի անվտանգությունը, սակայն միայն Իրանի պատերազմի ավարտից հետո
Ոսկու պաշարները թարմացրել են եւ տեղափոխել Փարիզ