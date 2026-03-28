ԵՄ խորհրդարանը վերացնում է թվային եվրոյի շուրջ բանակցությունների հիմնական քաղաքական խոչընդոտը

Եվրախորհրդարանում ամիսներ տևած քաղաքական փակուղուց հետո ԵՄ օրենսդիրները հաղթահարել են թվային եվրոյի շուրջ բանակցությունների հիմնական խոչընդոտը՝ նախագիծը մոտեցնելով հաստատմանը։
Euronews-ի կողմից տեսած նախագծի համաձայն՝ ԵՄ օրենսդիրները հաղթահարել են թվային եվրոյի շուրջ բանակցությունների հիմնական քաղաքական խոչընդոտը՝ նախագիծը մոտեցնելով հաստատմանը։
Օրենսդրությանը մասնակցող խորհրդարանական զեկուցողները համաձայնության են եկել թվային եվրոյի դիզայնի վերաբերյալ, որը կկարողանա գործել ինչպես առցանց, այնպես էլ ոչ առցանց։
Թվային եվրոն կլինի Եվրոպական կենտրոնական բանկի կողմից թողարկվող կանխիկի էլեկտրոնային ձև, որը նախատեսված է թղթադրամների և առևտրային բանկերի կողմից առաջարկվող վճարային ծառայությունների կողքին տեղավորվելու համար։
Այն նոր քաղաքական կշիռ է ստացել, քանի որ ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև տնտեսական լարվածությունը սրում է Եվրոպայի կախվածության վերաբերյալ բանավեճը ամերիկյան վճարային հսկաներից, ինչպիսիք են Visa-ն և Mastercard-ը, կախվածության վերաբերյալ։
Եվրահանձնաժողովի առաջարկի համաձայն՝ թվային եվրոյի օգտատերերը կունենան դրամապանակ ինչպես առցանց, այնպես էլ ոչ առցանց վճարումների համար, որոնց գործարքները նախագծված են այնպես, որ դրանք հետևելի չլինեն։
Չորեքշաբթի երեկոյան խորհրդարանում իրավիճակը փոխվեց, երբ աջ կենտրոնամետ քաղաքական գործիչ Ֆեռնանդո Նավարետեն, որը գործի վերաբերյալ գլխավոր զեկուցողն է, հայտարարեց թվային եվրոյի շրջանակը միայն օֆլայն օգտագործման սահմանափակելու իր դիրքորոշումից հրաժարվելու մասին։
Նրա դիրքորոշումը ամիսներ շարունակ խոչընդոտել է բանակցությունների առաջընթացը՝ վտանգելով ամբողջ օրենսդրական գործընթացը, ըստ բանակցություններին ծանոթ երեք աղբյուրների։
Քաղաքական փակուղին ԵՄ առաջնորդներին դրդել է արագացնել թվային եվրոյի շուրջ առաջընթացը։ Մարտի 19-ին Եվրոպական խորհրդի նիստում նրանք նպատակ դրեցին թվային եվրոյի մասին օրենսդրությունը հաստատել մինչև 2026 թվականի վերջը։
Քանի որ ԵՄ երկրները ներկայացնող Խորհուրդն արդեն ընդունել է իր դիրքորոշումը, Եվրոպական խորհրդարանն այժմ միակ հաստատությունն է, որը կարող է առաջ մղել օրենքը։
«Մեր փոփոխությունների և վճռական դիրքորոշման շնորհիվ մենք վերջապես կոտրեցինք թվային եվրոյի շուրջ քաղաքական փակուղին։ Առցանց և օֆլայն տարբերակումը վերացվել է, և այն այժմ հաստատվում է որպես միասնական վճարային համակարգ», – Euronews-ին ասել է «Ձախերի» զեկուցող Պասկուալե Տրիդիկոն։
Այնուամենայնիվ, օրենսդիրները դեռ պետք է համաձայնության գան երկու հիմնական ասպեկտների շուրջ՝ «պահման սահմանափակումների» և «փոխհատուցման»։
Պահման սահմանափակումները որոշում են թվային եվրո դրամապանակում օգտատիրոջ կողմից պահվող առավելագույն գումարը, մինչդեռ փոխհատուցումը սահմանում է թվային եվրո ծառայություններ մատուցող առևտրային բանկերին փոխհատուցելու մոդել։
Չնայած բանակցությունները դեռևս ավարտված չեն, ըստ հարցին ծանոթ աղբյուրի՝ տեքստը, ինչպես սպասվում է, կքվեարկվի խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովում մինչև ամառ։
