Մեկնարկել է Սամվել Կարապետյանի գործով դատավարությունը

Հակակոռուպցիոն դատարանում մեկնարկել է ռուսաստանահայ գործարար, «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի դատավարությունը:
Տնային կալանքի տակ գտնվող գործարարը դատարան է բերվել ոստիկանական մեքենայով։
Դատավարությունը կընթանա առանց տեսանկարահանման։ Կարապետյանի փաստաբանները դեմ արտահայտվեցին տեսանկարահանմանն ու հեռարձակմանը։
Դատարանը բավարարել է միջնորդությունը։
Սամվել Կարապետյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի, ինչպես նաև հանցավոր ծագում ունեցող միջոցների օրինականացնելու համար։
Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր տեղի ունեցավ գործարար և «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության նախագահ Սամվել Կարապետյանի գործով առաջին դատական նիստը։ Դատական նիստը հետաձգվեց, որը կկայանա ապրիլի 17-ին` 13:30-ին։
Հակակոռուպցիոն դատարանում մեկնարկել է Սամվել Կարապետյանի դեմ հարուցված քրեական գործով առաջին նիստը։ Պաշտպանական կողմը նրա խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություն էր ներկայացրել, իսկ դատախազը միջնորդել էր 3 ամսով երկարաձգել տնային կալանքը:
«Ժողովուրդ ջան, մենք հավաքվել ենք այսօր այստեղ, որովհետև հենց այստեղ է այս պահին գտնվում Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանը։ Բայց իհարկե սա չէ այն վայրը, որտեղ ինքը պիտի գտնվի ընդհանրապես։ Նա պիտի գտնվի Հայաստանի Հանրապետության հրապարակի Կառավարության շենքում»,- այս մասին Հակակոռուպցիոն դատարանի բակում հայտարարեց «Ուժեղ Հայաստանի» ներկայացուցիչներից Էդգար Ղազարյանը․ «Այսպես եմ ասում, քանի որ պրն Կարապետյանի՝ Կառավարության շենքում գտնվելն է հենց խաղաղություն ու անվտանգություն բերելու մեր ժողովրդին։ Իր այնտեղ գտնվելն է մեր ժողովրդին հաջողություններ բերելու։ Ժողովրդի ուժը կասեցնել հնարավոր չէ ոչ մի պարագայում»։
Բաց մի թողեք
Էրեբունի փողոցում ծեծել են 74 համարի ավտոբուսի վարորդին, վնասել ճակատը, իջեցրել ուղևորներին․ կա 3 ձերբակալված. Տեսանյութ
Ինչո՞ւ են սպանել Մրգաշենի ատամնաբույժին. ի՞նչ վարկած են քննում իրավապահները
Արտառոց դեպք․ կինը ոստիկաններին հայտնել է, որ հարևանները մեկ տարի առաջ ծեծել են, ջուր լցրել իր վրա