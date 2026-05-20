20/05/2026

EU – Armenia

Եթե ԱՄՆ-ն և Իսրայելը հարձակվեն, պատերազմի գոտին կընդլայնվի շատ ավելի հեռու․ Իրանի ԻՀՊԿ

infomitk@gmail.com 20/05/2026 1 min read

Եթե ԱՄՆ-ն և Իսրայելը կրկին հարձակվեն Իրանի վրա, պատերազմի գոտին կընդլայնվի տարածաշրջանից շատ ավելի հեռու, հայտարարել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։

«Եթե Իրանի դեմ ագրեսիան կրկնվի, տարածաշրջանային պատերազմը, որի մասին նախազգուշացվել էր, այս անգամ կընդլայնվի տարածաշրջանից շատ ավելի հեռու, և մեր կործանիչ հարվածները այն վայրերում, որտեղ դուք նույնիսկ չեք կարող պատկերացնել, ձեզ ջախջախիչ պարտություն կպատճառեն», – մեջբերել է Fars լրատվական գործակալությունը։

ԻՀՊԿ-ն նշել է, որ նախորդ զինված բախումների ժամանակ երկրի զինված ուժերը չեն օգտագործել իրենց ողջ ներուժը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեյենը և Էրդողանը քննարկել են տարածաշրջանային կայունության հարցերը

20/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ վերջնական խաղը «վերադարձի կենտրոնների» վերաբերյալ

20/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայի անօդաչու թռչող սարքերի կենտրոնը հետաձգվել է

20/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եթե ԱՄՆ-ն և Իսրայելը հարձակվեն, պատերազմի գոտին կընդլայնվի շատ ավելի հեռու․ Իրանի ԻՀՊԿ

20/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեյենը և Էրդողանը քննարկել են տարածաշրջանային կայունության հարցերը

20/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայացք ԵՄ-ից․ Ժողովրդավարական դժգոհություն` Հայաստանը ընտրություններից առաջ. Հետևանքները ԵՄ-ի համար

20/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելը փակուղուց դուրս է եկել պաշտպանական գործարանների թույլտվությունների հարցում

20/05/2026 infomitk@gmail.com