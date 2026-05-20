Եթե ԱՄՆ-ն և Իսրայելը հարձակվեն, պատերազմի գոտին կընդլայնվի շատ ավելի հեռու․ Իրանի ԻՀՊԿ

Եթե ԱՄՆ-ն և Իսրայելը կրկին հարձակվեն Իրանի վրա, պատերազմի գոտին կընդլայնվի տարածաշրջանից շատ ավելի հեռու, հայտարարել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։
«Եթե Իրանի դեմ ագրեսիան կրկնվի, տարածաշրջանային պատերազմը, որի մասին նախազգուշացվել էր, այս անգամ կընդլայնվի տարածաշրջանից շատ ավելի հեռու, և մեր կործանիչ հարվածները այն վայրերում, որտեղ դուք նույնիսկ չեք կարող պատկերացնել, ձեզ ջախջախիչ պարտություն կպատճառեն», – մեջբերել է Fars լրատվական գործակալությունը։
ԻՀՊԿ-ն նշել է, որ նախորդ զինված բախումների ժամանակ երկրի զինված ուժերը չեն օգտագործել իրենց ողջ ներուժը։
