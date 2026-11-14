Ջենսեն Հուանգի անկումը ԵՄ առաջնորդներին կրկին բացահայտում է արհեստական բանականության վերաբերյալ իրենց առաջին զրույցը

Եվրոպացի առաջնորդները հանդիպում են տեխնոլոգիական աշխարհի հետ՝ արհեստական բանականության վերաբերյալ իրենց առաջին զրույցի համար, որը խառնաշփոթի մեջ է։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — 80-ամյա գերմանացի դիվանագետ է պետք՝ Ջենսեն Հուանգի լրտեսական սկանդալը պատշաճ պատմական համատեքստում դնելու համար։
Հարցին այն մասին, որ Nvidia-ի գործադիր տնօրենը մտերիմ հարաբերությունների մեջ է մտել չինացի լրտեսի հետ, Վաշինգտոնում Գերմանիայի նախկին դեսպան Վոլֆգանգ Իշինգերը մատնանշեց անցյալը։ «Առաջին համաշխարհային պատերազմում կային կին լրտեսներ, որոնք մեղրի թակարդն օգտագործում էին գեներալի հետ խոսելու, և գուցե նրա հետ քնում էին և որոշ գաղտնիքներ հանում», – ասաց նա։
Երբ Եվրոպայի 27 առաջնորդները հանդիպում են արհեստական բանականության վերաբերյալ իրենց առաջին զրույցի համար Հուանգի հրաժարականից հաջորդ օրը, նրա անկումը հիշեցում է, որ հենց ամերիկացի տեխնոլոգիական եղբայրներն են, այլ ոչ թե եվրոպացի զինվորականները, որոնք այժմ պահում են այն գաղտնիքները, որոնք կարող են որոշել աշխարհի ճակատագիրը։
Դուբլինում ուրբաթ օրը կայացած եվրոպացի առաջնորդների կլոր սեղանը պետք է հաշվի առնի այն իրականությունը, որ արհեստական ինտելեկտի ոլորտում գերազանցության ձգտումը մնում է երկու ձիու մրցավազք ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև, և որ Nvidia-ի առաջնորդության դրաման չի փոխում այն փաստը, որ մեկ ամերիկյան ընկերության չիպերը կշարունակեն խթանել արհեստական ինտելեկտի բումը։
Քանի որ հանդիպումը նախատեսված է Եվրոպայի համար արհեստական բանականության ոլորտում նոր ուղղություն մշակելու համար, առաջնորդները հիմնականում կլինեն լսողական ռեժիմով, որտեղ ելույթ կունենան ֆրանսիական «Միստրալ» արհեստական բանականության ընկերության գործադիր տնօրեն Արթուր Մենշը և համակարգչային գիտնական Ջեֆրի Հինթոնը, որը համարվում է «արհեստական բանականության կնքահայրերից» մեկը և ավելի խիստ անվտանգության միջոցառումների կողմնակից։
«Մենք չենք ձևացնելու, թե փորձագետներ ենք», – ասել է ԵՄ պաշտոնյան։
Նիստը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Եվրոպան պայքարում է իր տեղը գտնելու համաշխարհային արհեստական բանականության մեջ։ ԱՄՆ-ում կառուցված առաջադեմ սեփական մոդելների աճը և Չինաստանում բաց քաշի արհեստական բանականության առաջընթացը ստեղծել են ազգային անվտանգության հարցերի նոր շարք, և չնայած ԵՄ-ն ապացուցել է, որ առաջատար է տեխնոլոգիայի կարգավորման գործում, իր սեփական ենթադրյալ սահմանային արհեստական բանականության լաբորատորիաները շարունակում են փորձել հասնել դրան։
Չնայած այս շաբաթվա իրադարձությունները հիշեցնում են եվրոպացի քաղաքական գործիչներին, որ նրանք հանդիսատես են արհեստական բանականության մրցավազքում, Եվրոպայի առաջատար արդյունաբերության առաջնորդների միջև ի հայտ եկող պառակտումը նույնպես թուլացնում է մրցակցությանը դիմակայելու դաշինքի ջանքերի թափը։
«Կախվածությունը Կալիֆոռնիայից Ֆրանսիային տեղափոխելը չի լուծում Եվրոպայի ինքնիշխանության խնդիրը, այնպես չէ՞»։ Իտալական առաջատար Domyn ընկերության գործադիր տնօրեն Ուլյան Շարկան հարցազրույցում ասել է.
Ինքնիշխանություն
Ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը հիմնական փաստարկներն են, որպեսզի Եվրոպան չհրաժարվի իր սեփական սահմանային արհեստական բանականության մոդելների մշակման ջանքերից: Անցյալ տարի ԵՄ պաշտոնյաներն ու ընկերությունները դժվարանում էին հասանելիություն ունենալ OpenAI-ի և Anthropic-ի վերջին մոդելներին, որոնք տեխնոլոգիայի շուրջ առկա ներկայիս ռիսկերի մեծ մասն են կազմում:
«Ինչպե՞ս կարող է Եվրոպան դառնալ առաջատար և ինքնիշխան խաղացող արհեստական բանականության արժեքային շղթայի ռազմավարական ոլորտներում», – իր հրավեր-նամակում հարցրել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան ԵՄ առաջնորդներին:
Այնուամենայնիվ, դասական եվրոպական ոճով, պաշտոնյաները հանդիպումից առաջ համաձայնության չեկան այն մասին, թե ինչպես հասնել արհեստական բանականության մատակարարման շղթայի բազմաթիվ շերտերի միջև՝ չիպերից և ամպային ծառայություններից մինչև առաջատար մոդելներ:
«Մենք չենք կարող հրաժարվել սահմանային հավակնությունից: Դա մեր ինքնիշխանության, մեր մրցունակության հարց է», – անցյալ շաբաթ միջոցառման ժամանակ ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի արհեստական բանականության գրասենյակի բաժնի ղեկավար Մալգոժատա Նիկովսկան:
Սա պարզության պահ էր այն խելահեղ բանավեճում, թե արդյոք Եվրոպան պետք է շարունակի հետապնդել արհեստական բանականության սահմանները, ինչը կպահանջեր միլիարդավոր եվրոներ ներդնել հաշվողական հզորության մեջ, թե՞ կենտրոնանալ արժեք ստանալու վրա՝ տեխնոլոգիան կիրառելով հիմնական ոլորտներում։
Միստրալի Մենշը այդ բանավեճի հիմնական ձայնն էր՝ «Կառուցել կամ հանձնվել» վերնագրով ակնարկում զգուշացնելով, որ սահմաններից հրաժարվելը կլինի «հիմնարար սխալ»։
Երկու եվրոպացի վարչապետներ՝ Ֆինլանդիայի Պետերի Օրպոն և էստոնացի Քրիստեն Միխալը, ուրբաթ օրվա հանդիպումից առաջ հանդես եկան՝ ասելով, որ «Եվրոպան կարող է մրցակցել սահմանային գոտում» և որ դաշինքի հավակնությունները «պետք է գերազանցեն արհեստական բանականության ընդունումը», և այդ մասին նամակում։
Այս հայտարարությունները և Մենշի ներկայությունը ուրբաթ օրվա սեղանի շուրջ ենթադրում են, որ ԵՄ առաջնորդները կպարտավորվեն շարունակել մրցակցային սահմանային մոդելների ստեղծումը։ Սակայն, թե ինչպես հասնել դրան, շատ ավելի վիճելի հարց է, և եվրոպական արդյունաբերության ղեկավարները տարբեր պատասխաններ են առաջարկում։
«Միստրալը» ընտրել է մեծ բաց մոդելներ կառուցելու ուղին։ Դրա վերջին Large 4 մոդելը հատել է 1 տրիլիոն պարամետրի սահմանը, ինչը թույլ է տալիս մրցակցել աշխարհի լավագույն բաց մոդելներից մի քանիսի հետ, ինչպիսին է չինական «Մունշոթ արհեստական բանականությունը»։
Այդտեղ հասնելու համար ֆրանսիական ընկերությունը հույսը դրել է նախագահ Էմանուել Մակրոնի վրա՝ որպես իր լավագույն դիրքում գտնվող վաճառողի, և բազմամիլիարդ եվրոյի ֆինանսավորման փուլերի վրա, որոնք ընկերությունը գնահատել են ավելի քան 21 միլիարդ եվրո։
Սակայն Mistral-ի եվրոպական մրցակիցները պարտադիր չէ, որ համաձայն լինեն Mistral-ի մոտեցման հետ՝ մեծ մոդելները մեծ քանակությամբ հաշվողական հզորությամբ մարզելու վերաբերյալ։
Sharka-ն, որի ընկերությունը ընտրվել էր հաջորդ տարի ԵՄ կողմից աջակցվող կոնսորցիումը ղեկավարելու համար՝ բաց կոդով արհեստական ինտելեկտի մոդել մշակելու համար, որը կարող է ներառել ԵՄ 24 լեզուները, պնդում է, որ Եվրոպան չպետք է հետևի OpenAI-ի և Anthropic-ի օրինակին՝ ավելի ու ավելի մեծ մոդելների համար ավելի ու ավելի շատ հաշվողական հզորություն օգտագործելու համար։
Փոխարենը, ըստ Շարկայի, նպատակը պետք է լինի մոդելների ուսուցման գործընթացների օպտիմալացումը։ «Եվրոպական առաջատար դիրքեր գրավելու համար մենք պետք է ինքնատիպ լինենք, — ասաց նա։ — Կարծում եմ՝ պետք է հրաժարվենք «պատճենել-տեղադրել» (copy-paste) մոտեցումից, որը, ցավոք, որոշ խաղացողներ փորձում են առաջ մղել»։
Նա նշեց, որ արհեստական բանականության (ԱԲ) մասշտաբավորման ընդունված օրինաչափությունները, ըստ որոնց՝ մոդելն ավելի լավ է աշխատում, եթե այն ավելի մեծ է և ունի ավելի մեծ հաշվողական հզորություն, այժմ հասել են «հագեցման կետի» (plateaued):
«Կա միայն մեկ ճանապարհ, և, հստակ ասեմ, դա Mistral-ի ընտրած ճանապարհը չէ», — ասաց նա՝ հավելելով, որ «օպտիմալացման համար դեռ մեծ հնարավորություններ կան»։
Mistral-ը չարձագանքեց մեկնաբանություն ստանալու խնդրանքին։
Nvidia-ի հետ կապված խնդիրը
Շարկայի այս գնահատականին միացավ նաև շվեյցարական Giotto.ai ընկերության (որը զբաղվում է ԱԲ մոդելների մշակմամբ) գործադիր տնօրեն Ալդո Պոդեստան։ Նա պնդում է, որ կան ավելի արդյունավետ եղանակներ «նախնական ուսուցման» (pre-training) փուլն իրականացնելու համար, որը սովորաբար ԱԲ մոդելի ստեղծման ամենաշատ հաշվողական ռեսուրսներ պահանջող մասն է։
«Մենք հնարավորություն ունենք լինել առաջատար դիրքերում՝ առանց նախնական ուսուցման համար պահանջվող հսկայական ծախսերի, — ասաց Պոդեստան։ — Իմ առաջարկն է՝ իրականացնել մեկ, շատ հզոր և բաց կոդով (open-source) նախնական ուսուցման գործընթաց, որից հետո տարբեր ընկերություններ կարող են ստացված արդյունքը հարմարեցնել իրենց կարիքներին»։
Ցանկացած սցենարի դեպքում Եվրոպան շարունակելու է կախված մնալ ԱՄՆ-ից՝ իր արհեստական բանականության (ԱԲ) մոդելներն ապահովող սարքավորումների (հատկապես Nvidia-ի չիպերի) հարցում, քանի որ մայրցամաքն ինքնուրույն նախագծման կամ արտադրության բավարար կարողություններ չունի։
Պոդեստան նշեց, որ Եվրամիությունը չպետք է կենտրոնանա միայն սեփական մոդելների ստեղծման վրա։
«Մենք պետք է լուրջ քննարկում սկսենք սարքավորումներից ունեցած մեր կախվածության վերաբերյալ, — ասաց նա։ — Այսօր այդ ոլորտում մեկ ընկերության մենաշնորհ է»։
Բաց մի թողեք
Իսպանիայի վարչապետ Սանչեսը մտահոգություն է հայտնում «մոլորակային կործանման» հավանականության կապակցությամբ
Բրիտանացիները չեն ցանկանում ԱՄՆ-ի ոճով տվյալների կենտրոնների պատերազմ … դեռևս
Ինչու Եվրոպային չհաջողվեց գտնել մի «սուպերհերոսի», որը կդիմակայեր Պուտինին