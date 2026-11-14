Իսպանիայի վարչապետ Սանչեսը մտահոգություն է հայտնում «մոլորակային կործանման» հավանականության կապակցությամբ

Իսպանիայի ղեկավարը կոչ է անում արմատական բարեփոխումներ իրականացնել Միավորված ազգերի կազմակերպությունում և զգուշացնում, որ Եվրամիության կողմից «պատերազմին պատրաստվելու» քաղաքականության որդեգրումը նպաստում է «վտանգավոր ռազմատենչ մտածելակերպի» ձևավորմանը։
ՄԱԴՐԻԴ — Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը ներկայիս աշխարհում լավատեսության համար քիչ հիմքեր է տեսնում։ «Այս ճանապարհի վերջում մեկ այլ համաշխարհային պատերազմ է սպասվում», — գրել է սոցիալիստ քաղաքական գործիչը ամերիկյան «Foreign Affairs» պարբերականի այսօրվա համարում։
Հոդվածում, որն ամփոփում է իր կառավարության արտաքին քաղաքական հայացքները, Սանչեսը նշում է, որ բազմակողմ համագործակցության համակարգի թուլացումը «մեծացնում է հավանականությունը, որ ցանկացած ճգնաժամ կարող է արագորեն վերածվել մոլորակային կործանման»։
Ըստ հարցումների մեծ մասի՝ նոյեմբերի 29-ին Իսպանիայում կայանալիք արտահերթ ընտրություններից հետո Սանչեսը, ամենայն հավանականությամբ, կկորցնի իշխանությունը, իսկ խորհրդարանում մեծամասնություն կստանան աջ և ծայրահեղ աջ կուսակցությունները։ Հոդվածում նա պաշտպանում է իր կառավարության վերջին գործողությունները, այդ թվում՝ Մադրիդի՝ այս տարվա սկզբին կայացրած որոշումը՝ թույլ չտալ Վաշինգտոնին օգտագործել իսպանական ռազմակայանները Իրանի դեմ հնարավոր պատերազմում։
«Սա թշնամական քայլ չէր դաշնակցի նկատմամբ։ Այն նաև չէր արտահայտում չեզոքություն կամ համակրանք իրանական վարչակարգի հանդեպ», — գրել է Սանչեսը։ Փոխարենը, որոշումը հիմնված էր այն գնահատականի վրա, որ «ներգրավվելը կարող է հանգեցնել էսկալացիայի»։
Սանչեսը հավելել է, որ «խաղաղության հանդեպ իր հանձնառությունը պահպանելու համար Իսպանիան պետք է պատրաստ լիներ «ոչ» ասել, նույնիսկ եթե դա քաղաքական գին էր պահանջում»։
«Եթե ավելի շատ երկրներ նույն կերպ վարվեին, ապա Գազայում և Իրանում պատերազմներ վարելը շատ ավելի դժվար և ծախսատար կլիներ», — ենթադրել է վարչապետը՝ որպես օրինակ ներկայացնելով իսպանական կառավարությունը, որը նա ղեկավարում է 2018 թվականից ի վեր։
Սոցիալիստ քաղաքական գործիչը նաև քննադատել է Եվրամիության կողմից վերջերս հավանության արժանացած՝ պատերազմին պատրաստ լինելու ռազմավարությունը՝ նշելով, որ «նույնիսկ կենտրոնամետ առաջնորդներն են սկսել օգտագործել պատերազմին նախապատրաստվելու հռետորաբանությունը»։
«Թեև նրանք մտադիր չեն պատերազմ սկսել, նրանց խոսքերը սնուցում են վտանգավոր ռազմատենչ մտածելակերպը», — հավելել է վարչապետը։
Պատերազմի դեմ իր դիրքորոշումը Սանչեսը հիմնավորել է իսպանական քաղաքացիական հասարակության՝ զինված հակամարտությունների դեմ տասնամյակներ շարունակվող ակտիվությամբ՝ հիշատակելով Իսպանիայում տեղի ունեցած «¡No a la guerra!» («Ո՛չ պատերազմին») բողոքի ցույցերը, որոնք կազմակերպվել էին այն ժամանակ, երբ Խոսե Մարիա Ասնարի պահպանողական կառավարությունը աջակցեց 2003 թվականին Իրաք ներխուժմանը։
«Աշխարհը չի կարող իրեն թույլ տալ կրկին անտեսել դրանք», — գրել է Սանչեսը, ով նշում է, որ ինքը նույնպես մասնակցել է այդ ցույցերին։
Հոդվածում Սանչեսը կասկածանքով էր վերաբերվում այնպիսի ad hoc լուծումներին, ինչպիսին է «Կամավորների կոալիցիան», որը 34 երկրներից բաղկացած խումբ է, որոնք խոստացել են Ուկրաինային ընդլայնված օգնություն, վերագրելով նման նախաձեռնությունները բազմակողմանիության անարդյունավետությանը։
Փոխարենը, իրեն ներկայացնելով որպես խաղաղության և փոքր ու միջին տերությունների պաշտպան, նա կոչ արեց բարեփոխել Միավորված Ազգերի Կազմակերպությունը, այդ թվում՝ Անվտանգության Խորհուրդը, որը «չի արտացոլում այսօրվա աշխարհը»։
Նա կոչ արեց, որ Խորհրդի մշտական անդամների վետոյի իրավունքները խստորեն սահմանափակվեն, հատկապես «զանգվածային վայրագությունների, ցեղասպանության, մարդկության դեմ հանցագործությունների և ռազմական հանցագործությունների» հետ կապված դեպքերում, և պաշտպանեց վետոյի վերջնական վերացումը։
Նա նաև առաջարկեց երկարաձգել Խորհրդի ոչ մշտական անդամների լիազորությունների ժամկետը և տեղերը հիմնականում տրամադրել Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի երկրներին։
Վերջապես, Սանչեսը աջակցեց կնոջ ընտրությանը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։
Բաց մի թողեք
Ջենսեն Հուանգի անկումը ԵՄ առաջնորդներին կրկին բացահայտում է արհեստական բանականության վերաբերյալ իրենց առաջին զրույցը
Բրիտանացիները չեն ցանկանում ԱՄՆ-ի ոճով տվյալների կենտրոնների պատերազմ … դեռևս
Ինչու Եվրոպային չհաջողվեց գտնել մի «սուպերհերոսի», որը կդիմակայեր Պուտինին