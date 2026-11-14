14/11/2026

EU – Armenia

Microsoft-ի խափանումը կրկին կոչ է անում Եվրոպային ազատվել ամերիկյան տեխնոլոգիաներից

infomitk@gmail.com 14/11/2026 1 min read

Եվրոպայի օրենսդիրները կոչ են անում միջոցներ ձեռնարկել՝ նվազեցնելու մի քանի օտարերկրյա տեխնոլոգիական ընկերություններից կախվածությունը։

ԴՈՒԲԼԻՆ — Microsoft-ի արտադրանքի ուրբաթ օրվա լայնածավալ խափանումը նոր կոչեր է առաջացրել Եվրոպային՝ վերահսկելու սեփական թվային ենթակառուցվածքները, հատկապես արհեստական բանականության անորոշ ապագայի հետ կապված։

«Եվրոպական թվային ծառայությունների միայն 20%-ն է աշխատում եվրոպական ենթակառուցվածքների վրա», – ուրբաթ օրը Դուբլինում արհեստական բանականության վերաբերյալ ԵՄ ազգային առաջնորդների առաջին հանդիպման ժամանակ ելույթ ունենալուց հետո ասաց Mistral-ի գործադիր տնօրեն Արթուր Մենշը։

Արտասահմանյան, ամերիկյան կամ չինական տեխնոլոգիաների վրա ծախսված գումարը «կարող է վերաներդրվել այստեղ՝ մեր կողմից վերահսկվող ենթակառուցվածքների վրա և ֆինանսավորել եվրոպական հետազոտություններն ու զարգացումը», – ասաց Եվրոպայի առաջատար արհեստական բանականության սահմանային լաբորատորիայի ղեկավարը։

Մենշը հատուկ չանդրադարձավ Microsoft-ի խափանմանը, որը տևեց գրեթե 24 ժամ և ազդեց 74 երկրներում միլիոնավոր օգտատերերի վրա։ Այնուամենայնիվ, Outlook-ի էլ. փոստի և Teams հաղորդագրությունների նման հիմնական գործիքների անջատումը ազդեց Դուբլինում հավաքված բազմաթիվ տեխնոլոգիական և կառավարական առաջնորդների վրա՝ Եվրոպայի արհեստական բանականության ապագան գծագրելու համար։

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը օրն ավարտեց X-ում գրառմամբ. «Մեր անկախությունը չի կարող արտասահմանյան ընկերությունների կողմից փոխանցվել։ Այն պետք է կառուցվի այստեղ՝ մեր երկրում, Եվրոպայում», – գրել է նա։ «Երբ խոսքը վերաբերում է նաև արհեստական բանականությանը, Եվրոպան ունի մրցունակության համար անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Մենք ժամանակ չունենք կորցնելու»։

Առաջնորդների բանակցություններին ներկա ԵՄ դիվանագետը նշել է, որ «մենք պետք է արագացնենք արագությունը, թույլտվությունները և ներդրումները՝ համաշխարհային շուկայում մրցակցելու, ինքնիշխանություն ունենալու համար»։

Տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը, ներառյալ արհեստական բանականությունը սնուցող ամպային տեխնոլոգիաների, չիպերի և մոդելների նկատմամբ վերահսկողությունը, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի երկրորդ մանդատի հիմնական կոչն էր և ԵՄ 27 անդամ երկրների ղեկավարների ուրբաթ օրվա հանդիպման օրակարգի հիմնական կետերից մեկն էր։

«Մենք մեր թվային ենթակառուցվածքների չափազանց մեծ մասը հանձնել ենք ԵՄ-ից դուրս գործողներին», – ասել է ֆինլանդացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Աուրա Սալլան ուրբաթ օրը մամուլի հաղորդագրության մեջ՝ խափանումից հետո։ Նա առաջարկել է, որ կառավարական պայմանագրերը հատուկ «պետք է աջակցեն եվրոպական տեխնոլոգիաներին»։

Մյուսները կենտրոնացել են մի քանի խոշոր ընկերությունների կողմից վերահսկվող թվային ենթակառուցվածքներին ապավինելու հետևանքով առաջացած ռիսկի վրա։

Microsoft-ի խափանումը «հիշեցնում է թվային ենթակառուցվածքները մի քանի համաշխարհային տեխնոլոգիական հսկաների վրա կենտրոնացնելու հետևանքով առաջացած համակարգային ռիսկի մասին», – ասել է թվային փոքր և միջին ձեռնարկությունների դաշինքի գլխավոր քարտուղար Սեբաստիան Տոֆալետին։

Մեծ Բրիտանիայում Լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության տեխնոլոգիական խոսնակ Վիկտորիա Քոլինզն ասել է, որ խափանումը ցույց է տալիս թվային ինքնիշխան ռազմավարության անհրաժեշտությունը՝ ասելով. «Մեզ անհրաժեշտ են անհապաղ գործողություններ՝ մի քանի ընկերություններից կախվածությունը դադարեցնելու համար»։

Գերմանիայում Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից պատգամավոր Յոհաննես Շատցլն ասել է, որ դա հարցեր է առաջացնում պետական գնումների վերաբերյալ։ «Թվային ինքնիշխանությունը պետք է չափվի նրանով, թե արդյոք մենք կարող ենք գործել նույնիսկ այսպիսի խափանումների ժամանակ», – ասել է նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփի պարտությունը, Ուկրաինայի խաղաղությունը՝ Եվրոպայի ճշմարտության պահը

14/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բերնհեմը կանխատեսում է, որ ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկման շուրջ բանակցությունները կձգվեն մինչև վերջին պահը

14/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան որոշել է, թե ով կներկայացնի իրեն Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցություններում

14/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպային «ավելի մեծ ձվեր» են պետք՝ Պուտինին դիմակայելու համար

14/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի պարտությունը, Ուկրաինայի խաղաղությունը՝ Եվրոպայի ճշմարտության պահը

14/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լայենը կներկայացնի «հավակնոտ առաջարկ»՝ տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը ֆինանսավորելու համար

14/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բերնհեմը կանխատեսում է, որ ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկման շուրջ բանակցությունները կձգվեն մինչև վերջին պահը

14/11/2026 infomitk@gmail.com