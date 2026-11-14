Microsoft-ի խափանումը կրկին կոչ է անում Եվրոպային ազատվել ամերիկյան տեխնոլոգիաներից

Եվրոպայի օրենսդիրները կոչ են անում միջոցներ ձեռնարկել՝ նվազեցնելու մի քանի օտարերկրյա տեխնոլոգիական ընկերություններից կախվածությունը։
ԴՈՒԲԼԻՆ — Microsoft-ի արտադրանքի ուրբաթ օրվա լայնածավալ խափանումը նոր կոչեր է առաջացրել Եվրոպային՝ վերահսկելու սեփական թվային ենթակառուցվածքները, հատկապես արհեստական բանականության անորոշ ապագայի հետ կապված։
«Եվրոպական թվային ծառայությունների միայն 20%-ն է աշխատում եվրոպական ենթակառուցվածքների վրա», – ուրբաթ օրը Դուբլինում արհեստական բանականության վերաբերյալ ԵՄ ազգային առաջնորդների առաջին հանդիպման ժամանակ ելույթ ունենալուց հետո ասաց Mistral-ի գործադիր տնօրեն Արթուր Մենշը։
Արտասահմանյան, ամերիկյան կամ չինական տեխնոլոգիաների վրա ծախսված գումարը «կարող է վերաներդրվել այստեղ՝ մեր կողմից վերահսկվող ենթակառուցվածքների վրա և ֆինանսավորել եվրոպական հետազոտություններն ու զարգացումը», – ասաց Եվրոպայի առաջատար արհեստական բանականության սահմանային լաբորատորիայի ղեկավարը։
Մենշը հատուկ չանդրադարձավ Microsoft-ի խափանմանը, որը տևեց գրեթե 24 ժամ և ազդեց 74 երկրներում միլիոնավոր օգտատերերի վրա։ Այնուամենայնիվ, Outlook-ի էլ. փոստի և Teams հաղորդագրությունների նման հիմնական գործիքների անջատումը ազդեց Դուբլինում հավաքված բազմաթիվ տեխնոլոգիական և կառավարական առաջնորդների վրա՝ Եվրոպայի արհեստական բանականության ապագան գծագրելու համար։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը օրն ավարտեց X-ում գրառմամբ. «Մեր անկախությունը չի կարող արտասահմանյան ընկերությունների կողմից փոխանցվել։ Այն պետք է կառուցվի այստեղ՝ մեր երկրում, Եվրոպայում», – գրել է նա։ «Երբ խոսքը վերաբերում է նաև արհեստական բանականությանը, Եվրոպան ունի մրցունակության համար անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Մենք ժամանակ չունենք կորցնելու»։
Առաջնորդների բանակցություններին ներկա ԵՄ դիվանագետը նշել է, որ «մենք պետք է արագացնենք արագությունը, թույլտվությունները և ներդրումները՝ համաշխարհային շուկայում մրցակցելու, ինքնիշխանություն ունենալու համար»։
Տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը, ներառյալ արհեստական բանականությունը սնուցող ամպային տեխնոլոգիաների, չիպերի և մոդելների նկատմամբ վերահսկողությունը, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի երկրորդ մանդատի հիմնական կոչն էր և ԵՄ 27 անդամ երկրների ղեկավարների ուրբաթ օրվա հանդիպման օրակարգի հիմնական կետերից մեկն էր։
«Մենք մեր թվային ենթակառուցվածքների չափազանց մեծ մասը հանձնել ենք ԵՄ-ից դուրս գործողներին», – ասել է ֆինլանդացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Աուրա Սալլան ուրբաթ օրը մամուլի հաղորդագրության մեջ՝ խափանումից հետո։ Նա առաջարկել է, որ կառավարական պայմանագրերը հատուկ «պետք է աջակցեն եվրոպական տեխնոլոգիաներին»։
Մյուսները կենտրոնացել են մի քանի խոշոր ընկերությունների կողմից վերահսկվող թվային ենթակառուցվածքներին ապավինելու հետևանքով առաջացած ռիսկի վրա։
Microsoft-ի խափանումը «հիշեցնում է թվային ենթակառուցվածքները մի քանի համաշխարհային տեխնոլոգիական հսկաների վրա կենտրոնացնելու հետևանքով առաջացած համակարգային ռիսկի մասին», – ասել է թվային փոքր և միջին ձեռնարկությունների դաշինքի գլխավոր քարտուղար Սեբաստիան Տոֆալետին։
Մեծ Բրիտանիայում Լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության տեխնոլոգիական խոսնակ Վիկտորիա Քոլինզն ասել է, որ խափանումը ցույց է տալիս թվային ինքնիշխան ռազմավարության անհրաժեշտությունը՝ ասելով. «Մեզ անհրաժեշտ են անհապաղ գործողություններ՝ մի քանի ընկերություններից կախվածությունը դադարեցնելու համար»։
Գերմանիայում Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից պատգամավոր Յոհաննես Շատցլն ասել է, որ դա հարցեր է առաջացնում պետական գնումների վերաբերյալ։ «Թվային ինքնիշխանությունը պետք է չափվի նրանով, թե արդյոք մենք կարող ենք գործել նույնիսկ այսպիսի խափանումների ժամանակ», – ասել է նա։
Բաց մի թողեք
Թրամփի պարտությունը, Ուկրաինայի խաղաղությունը՝ Եվրոպայի ճշմարտության պահը
Բերնհեմը կանխատեսում է, որ ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկման շուրջ բանակցությունները կձգվեն մինչև վերջին պահը
Եվրոպան որոշել է, թե ով կներկայացնի իրեն Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցություններում