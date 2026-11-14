Բրիտանացիները չեն ցանկանում ԱՄՆ-ի ոճով տվյալների կենտրոնների պատերազմ … դեռևս

Հարցումները ցույց են տալիս, որ Մեծ Բրիտանիայի ընտրողները բավականին սիրում են տվյալների կենտրոնները: Սակայն զարգացումների մոտ գտնվող պատգամավորները սկսում են անհանգստանալ:
ԼՈՆԴՈՆ – Դոնալդ Թրամփը մեծ խաղադրույք կատարեց ԱՄՆ միջանկյալ ընտրություններում, որ ընտրողները տեխնոլոգիական բրոքերներին և տվյալների կենտրոններին նույնքան կսիրեն, որքան իրեն: Նա պարտվեց:
Մի շարք դեմոկրատներ հաղթեցին իրենց MAGA հակառակորդներին, մասամբ՝ շնորհիվ երկրում ի հայտ եկող տվյալների կենտրոնների դեմ խոստացված խստացման, որոնք դժգոհ են շատ ամերիկացի ընտրողների կողմից:
Հիմա Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական գործիչների հերթն է կարևոր որոշումներ կայացնել այս ոլորտի վերաբերյալ:
Էնդի Բերնհեմի Լեյբորիստական կառավարությունը ցանկանում է, որ Մեծ Բրիտանիան, որտեղ տվյալների կենտրոնների մշակողները դեռևս ամուր հիմքեր չունեն, ձևավորի արհեստական բանականության բումը և ճանապարհին որոշակի տնտեսական աճ ապահովի: Նրա նախարարները գիտեն, որ դասեր ունեն քաղելու ԱՄՆ մոտեցումից:
«Մենք սովորում ենք ձեզանից: [Բայց] մենք շատ հետ ենք ձեզանից», – այս աշնանը ավելի վաղ ասել էր կլիմայի նախարար Քեյթի Ուայթը, երբ հարցրել էին ԱՄՆ-ի արհեստական բանականության օրինակի մասին:
Ուայթը և նրա գործընկերները կփորձեն պլանավորել և կարգավորել ոլորտը մի երկրում, որտեղ ընտրողները լայնորեն աջակցում են տվյալների կենտրոնների գաղափարին, բայց որտեղ որոշ կառավարական օրենսդիրներ, որոնք անմիջականորեն տուժում են դրանց աճից, սկսում են տագնապ հնչեցնել։
Միջանկյալ ընտրությունների պահը
Դեմոկրատները համոզիչ հաղթանակներ տարան՝ միաժամանակ խոստանալով խստացնել վերահսկողությունը տվյալների կենտրոնների նկատմամբ։
Տեխասում դեմոկրատ Ջինա Հինոխոսան հաղթեց ընտրություններում՝ կոչ անելով մորատորիում սահմանել տվյալների կենտրոնների կառուցման վրա, մինչև տեղական մակարդակում ավելի խիստ կանոնակարգեր չընդունվեն։ Այս հաղթանակով նա դեմոկրատներին վերադարձրեց մի տեղ, որը ավելի քան երեք տասնամյակ գտնվում էր հանրապետականների վերահսկողության տակ։
Ջորջիայում ընտրողները նահանգային մակարդակի պաշտոններում ընտրեցին դեմոկրատների՝ այն բանից հետո, երբ վերջիններս կոչ արեցին դանդաղեցնել տվյալների կենտրոնների զարգացման տեմպերը։
«Ես միշտ ձեր կողքին կլինեմ՝ միշտ։ Ես չեմ աշխատում կոմունալ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների համար։ Ես չեմ աշխատում տվյալների կենտրոնների համար։ Ես չեմ աշխատում Ուոլ սթրիթի համար», — հայտարարեց սենատոր Շերոդ Բրաունը իր հաղթական ելույթի ժամանակ՝ հաղթելով Օհայոյում կայացած սենատորական ընտրություններում (նահանգ, որը նախագահական վերջին երեք ընտրություններում աջակցել էր Թրամփին)։
Ի՞նչ են ցույց տալիս հարցումները
Փորձագետների կարծիքով՝ տվյալների կենտրոնների դեմ ուղղված տրամադրությունների ալիքը, որն օգնեց դեմոկրատներին հաղթել իրենց «MAGA» (Թրամփի կողմնակից) մրցակիցներին, Միացյալ Թագավորությունում նման մասշտաբով չի դրսևորվել։
PF Global գործակալության կողմից անցկացված և հարցումը ցույց է տալիս, որ բրիտանացիների երկու երրորդը խոստովանում է, որ շատ քիչ բան գիտի տվյալների կենտրոնների մասին։ Այնուամենայնիվ, հարցվածների 48%-ը պաշտպանում է դրանց զարգացումը՝ որպես հիմնավորում նշելով տեխնոլոգիական ոլորտում առաջատար դիրքերը պահպանելու անհրաժեշտությունը, մինչդեռ 32%-ը դեմ է արտահայտվել։
ԱՄՆ ընտրողների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքները գրեթե հակառակ պատկերն են ցույց տալիս. 32%-ը կողմ է, իսկ 46%-ը՝ դեմ։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ ընտրողներին ավելի քիչ են ազդում տվյալների կենտրոնները, քան այն, ինչ դրանք ներկայացնում են, ասել է PF Global-ի քաղաքականության մենեջեր Ասրա Զյարը։ ԱՄՆ-ում միջանկյալ ընտրություններում դա էլեկտրաէներգիայի վճարներն էին։
«Մեծ Բրիտանիայում դրանք ավելի շատ ընկալվում են որպես ազգային դիմադրողականության հարց», – հավելել է նա։ «Մարդկանց կողմից նշվող գլխավոր առավելությունը արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների և տվյալների պահպանման համար այլ երկրներից կախված չլինելն է։ Այս փաստարկը, բնականաբար, ավելի քիչ կշիռ ունի այն երկրում [ԱՄՆ], որտեղ գտնվում են աշխարհի առաջատար արհեստական բանականության ընկերությունների մեծ մասը»։
Տվյալների կենտրոնները՝ մեր շեմին
Սակայն այդ հարաբերական լավատեսությունը չեն կիսում Միացյալ Թագավորության որոշ շրջանների խորհրդարանականներ, որտեղ նախատեսվում է տվյալների կենտրոնների կառուցում։ Այդ օրենսդիրներն արդեն իսկ մտահոգված են իրենց ընտրողների հնարավոր բացասական արձագանքով։
Անգլիայի հյուսիս-արևելքում գտնվող Բլայթ և Աշինգտոն քաղաքներում, որտեղ ներկայացվել են երեք տվյալների կենտրոն կառուցելու հայտեր, Լեյբորիստական կուսակցությունից պատգամավոր Իեն Լավերին մտահոգություն է հայտնել, որ այդ կառույցները կարող են «խեղդել տարածաշրջանը»։
«Եթե հաշվի առնենք էներգիայի պահանջարկը, հզորությունները, էլեկտրացանցին միանալու հարցը, ջրային ռեսուրսների հետ կապված խնդիրներն ու ենթակառուցվածքները, ապա ինձ համար գլխավոր հարցն այն է, թե ինչպե՞ս են տեղի բնակիչները օգուտ ստանալու այս ամենից», — նշել է նա։
Հարավային Նորվիչի ընտրատարածքում, որտեղ նախատեսվում է 150 մեգավատ հզորությամբ տվյալների կենտրոնի կառուցում, լեյբորիստ պատգամավոր Քլայվ Լյուիսը հայտնել է, որ «այս թեմայով ավելի շատ նամակներ է ստանում, քան գրեթե որևէ այլ հարցի վերաբերյալ»։
«Իմ ընտրատարածքում տվյալների կենտրոնների հարցը շատ սուր է դրված, — ասել է նա։ — Մարդկանց անհանգստացնում է նաև այն միտքը, որ այս կառույցները կարող են չափազանց արագ տեմպերով ընդլայնվել՝ մրցակցության մեջ մտնելով ջրային ռեսուրսների, բնակարանային ֆոնդի, նոր տների, գյուղատնտեսության և խմելու ջրի համար։ Բացի այդ, մարդիկ չեն տեսնում, թե ինչ օգուտ կարող է ստանալ իրենց համայնքը»։
«Քայքայիչ» ազդեցություն
Այն տարածքներում, որտեղ կարող են կենտրոնանալ տվյալների կենտրոնները, որոշ մարդկանց կարծիքով՝ սա կարող է դառնալ տեղի ընտրողների համար ամենակարևոր խնդիրներից մեկը։
«Մարդկանց իրականում հետաքրքրում են միայն այնպիսի քաղաքական հարցեր, որոնք, ըստ նրանց, ազդում են իրենց առօրյա կյանքի վրա», — ասում է «More in Common» հարցումներ իրականացնող գործակալության և վերլուծական կենտրոնի ավագ աշխատակից Քրիս Աննուսը։ — «Այն վայրերում, որտեղ նման տվյալների կենտրոններ չեն կառուցվում, դրանք, թերևս, լուրջ խնդիր չեն համարվում։ Սակայն այնտեղ, որտեղ դրանք կառուցվելու են, դրանք, հավանաբար, կդառնան… ընտրողների համար առաջնային հարցերից մեկը»։
Օգոստոսին անցկացված «More in Common» կազմակերպության հետազոտությունը ցույց է տվել, որ միայն մոտակա ատոմակայանի հեռանկարն է ավելի վատ գնահատվել, քան արհեստական ինտելեկտի տվյալների կենտրոնը, որն ավելի բացասական է ընկալվել, քան արևային ֆերման, ցամաքային քամու էլեկտրակայանը, գազային էլեկտրակայանը կամ թափոնների վերամշակման գործարանը։
Աննուսը հավելել է, որ քաղաքական ռիսկը առաջանում է, եթե մարդիկ զգում են, որ տվյալների կենտրոնները ներխուժում են իրենց վրա՝ առանց որևէ օգուտ զգալու, և հենց այդտեղ են կարևոր ԱՄՆ ընտրությունները։ «Դա կարող է քայքայիչ լինել ավելի լայն իմաստով, քանի որ, ինչպես տեսել եք քաղաքականության մեջ, տեսել եք Ամերիկայում, մարդիկ իսկապես զգում են, որ իրենց մասին վերջինն են հոգ տանում», – ասել է նա։
Մեծ Բրիտանիայում, որտեղ իշխող Լեյբորիստական կուսակցությունը խոստացել է անդադար կենտրոնանալ կենսապահովման ծախսերի հետ կապված մտահոգությունների վրա, պատգամավորները նույնպես մտահոգված են, որ խոշոր տվյալների կենտրոնների կառուցումը և այլ նախագծերը կարող են ծանրաբեռնել արդեն իսկ ճնշում զգացող համայնքները։
«Մեր երկրում մարդիկ ստիպված են եղել երկար ժամանակ ձգել գոտիները և պայքարել ֆունտը պահպանելու համար», – ասել է Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավոր Ռեյչել Մասկելը։ «Կարծում եմ՝ մենք պետք է կայունացնենք մարդկանց անվտանգությունը, նախքան մեր շատ փխրուն ենթակառուցվածքների վրա ևս մեկ հսկայական ծախսերի և պահանջարկի մեջ մտնելը»։
Կանոնների սահմանում
Մեծ Բրիտանիայի նախարարները գիտեն, որ պետք է լուծեն այս մտահոգություններից մի քանիսը։ Գործող կանոնակարգերի հետ մեկտեղ, կառավարությունը անցյալ ամիս հրապարակեց պահանջների ցանկ, որոնք կառուցապատողներին «խրախուսվում» են կատարել։ Այսպես կոչված Տվյալների կենտրոնի պայմանագիրը ներառում է կամավոր համաձայնագրեր, որոնց համաձայն կառուցապատողները հոգում են իրենց էներգիայի ծախսերը, ներդրումներ են կատարում տեղական համայնքներում և նվազագույնի են հասցնում ջրի օգտագործումը։
Սա դրական նշան է, ասում է PF Global-ից Զյարը։
«Որոշ առումներով թվում է, թե կառավարությունը կանխում է հանրային մտահոգությունները՝ դրանց արձագանքելու փոխարեն», – նշեց նա՝ հավելելով, որ «հանրային կարծիքը դեռ ձևավորման փուլում է»։
«Ես սա ավելի շուտ դիտարկում եմ ոչ թե որպես վաղ նախազգուշացում, այլ որպես վաղ հնարավորություն. սա հնարավորություն է կառավարության և ոլորտի ներկայացուցիչների համար՝ համաձայնության գալու պատասխանատու շրջանակի շուրջ, որը թույլ կտա կառուցել տվյալների կենտրոններ՝ նախքան բանավեճերի ավելի կոշտ կամ անզիջում դառնալը», – ասաց նա։
PF Global-ի հարցումները ցույց են տալիս, որ շատ ընտրողներ ցանկանում են, որ նախարարներն օգտագործեն այս հնարավորությունը՝ կամավոր պայմանավորվածությունները օրենքի ուժով ամրագրելու համար։
Հարցվածների երկու երրորդը կարծում է, որ օրենքով պետք է պահանջվի, որ կառուցապատողները հոգան իրենց գործունեության հետևանքով առաջացած էներգետիկ ծախսերը՝ տնային տնտեսություններին պաշտպանելով վճարների հետագա աճից։ 58%-ը նշել է, որ ընկերությունները պետք է օրենքով պարտավորեցվեն սահմանափակել ջրային ռեսուրսների հանրային պաշարների օգտագործումը, իսկ 50%-ը կարծում է, որ նրանք պետք է ներդրումներ կատարեն այն համայնքներում, որտեղ կառուցվում են։
Առանց մտածելու՝ գլխիվայր
Կառավարության խոսնակը հայտարարեց. «Միացյալ Թագավորությունն արդեն իսկ ունի պլանավորման և շրջակա միջավայրի պահպանման հստակ կանոնակարգեր, որոնք ամրագրված են օրենքով։ Դրանք հաշվի են առնում տվյալների կենտրոնների ազդեցությունը տեղական համայնքների, ենթակառուցվածքների և շրջակա միջավայրի վրա»։
««Տվյալների կենտրոնների վերաբերյալ համաձայնագիրը» (Data Centre Covenant) ավելի հեռուն է գնում, – հավելեց նա, – սահմանելով պատասխանատու զարգացման նոր չափանիշներ։ Բոլոր տվյալների կենտրոններին խրախուսվում է համապատասխանել դրանց, իսկ ռազմավարական նշանակություն ունեցող կենտրոնների համար դա պարտադիր պայման է՝ կառավարության կողմից լրացուցիչ աջակցություն կամ միջոցառումներ ստանալու համար»։
«More in Common» կազմակերպությունից Աննուսը համաձայնեց, որ քաղաքական ռիսկերը կարելի է նվազագույնի հասցնել, եթե կառավարությունը մշակի համայնքին տրվող օգուտների պատշաճ փաթեթ՝ ցույց տալու համար, թե տեղի բնակիչները ինչպես կարող են շահել իրենց կողքին տեղակայված տվյալների կենտրոնից։
Միաժամանակ, Մասկելը նշեց, որ տվյալների նոր կենտրոնների ստեղծման ծրագրերը պետք է դիտարկել այլ քաղաքական առաջնահերթությունների համատեքստում, այդ թվում՝ էներգահամակարգի ածխածնազերծման և ջրային ոլորտի արմատական բարեփոխման։
«Ես պարզապես ասում եմ՝ մի՛ շտապեք գլխիվայր նետվել այս գործի մեջ՝ առանց մտածելու, թե որն է վերջնական նպատակը, — ասաց նա։ — Եվ ես դեռ չեմ լսել որևէ հիմնավոր փաստարկ այն մասին, թե ինչպիսին պետք է լինի այդ վերջնական արդյունքը»։
Բաց մի թողեք
Իսպանիայի վարչապետ Սանչեսը մտահոգություն է հայտնում «մոլորակային կործանման» հավանականության կապակցությամբ
Ջենսեն Հուանգի անկումը ԵՄ առաջնորդներին կրկին բացահայտում է արհեստական բանականության վերաբերյալ իրենց առաջին զրույցը
Ինչու Եվրոպային չհաջողվեց գտնել մի «սուպերհերոսի», որը կդիմակայեր Պուտինին