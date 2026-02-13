13/02/2026

Արքայազն Հարին փորձում է համոզել կնոջը՝ հրաժարվել իր մեմուարները հրատարակելուց․ Լուսանկար

Արքայազն Հարին փորձում է համոզել կնոջը՝ Մեգան Մարքլին՝ հրաժարվել իր մեմուարները հրատարակելուց։

Համաձայն հաղորդման, Մեգանը, սակայն ուզում է, որ իր մեմուարները հրատարակվեն եւ իրադարձությունների հետ կապված հասարակությունը նաեւ իր տեսակետն ու մեկնաբանությունը իմանա։

Դրանք հատկապես կապված են այն ժամանակաշրջանի հետ, որոնք անցկացրել է բրիտանական արքայական ընտանիքում։

Բացի այն, որ Մեգանը ցանկանում է իրադարձությունների վրա լույս սփռել, նա նաեւ ուզում է գումար վաստակել։ Վերջինս իր մեմուարների հրատարակումը համարում է ընտանեկան կայուն ֆինանսական վիճակի համար երկարատեւ երաշխիք։ Այս ամենին, սակայն արքայազն Հարին չի ասում։

Համոզում է կնոջը մեմուարները չհրատարակել 

