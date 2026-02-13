13/02/2026

News

Թբիլիսիում բնակվող Էստոնիայի դեսպան Մարգե Մարդիսալու-Կահարին տեղափոխել Հայաստան

infomitk@gmail.com 13/02/2026 1 min read

Էստոնիայի ԱԳ նախարարությունը որոշել է Վրաստանում և Հայաստանում ներկայումս հավատարմագրված և Թբիլիսիում բնակվող Էստոնիայի դեսպան Մարգե Մարդիսալու-Կահարին տեղափոխել Հայաստանի մայրաքաղաք Երևան և դադարեցնել նրա Վրաստանում դեսպանի պարտականությունները։

Այս փոփոխության պատճառը Էստոնիայի և Վրաստանի կառավարության միջև հարաբերությունների սառեցումն է՝ միաժամանակ ամրապնդելով կապերը Հայաստանի հետ։

Փետրվարի 11-ին Վրաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին տեղեկացվել է, որ Վրաստանում Էստոնիայի դեսպան Մարգե Մարդիսալու-Կահարը Թբիլիսիում իր առաքելությունը կավարտի մարտի 10-ին, հաղորդում է նախարարության մամուլի ծառայությունը։

Մինչև նոր դեսպանի նշանակումը, Վրաստանում Էստոնիայի դեսպանությունը կղեկավարի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Գիտա Կալմետը։

Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը չի նշել, թե երբ կարող է նշանակվել Վրաստանում նոր դեսպան։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թույլ չեմ տալու Կաթողիկոսությունը ՀՀ-ից դուրս տանել՝ Էջմիածնի գանձերի հետ․ շատ կոշտ հակազդեցություն է լինելու

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժորա Չիչոյանը նշանակվել է Երևանի առաջին ատյանի ընդհա­նուր իրավասության քրեական դատարանի նախագահ. Լուսանկար

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

EuroNews. Վենսը խթանում է խաղաղության միջանցքը` ԱՄՆ փոխնախագահի Հայաստան կատարած առաջին պատմական այցի ժամանակ

11/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փետրվարի 14-ի աստղագուշակ․ Այս պահին ավելի լավ է չքննարկել կարևոր հարցերը

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թույլ չեմ տալու Կաթողիկոսությունը ՀՀ-ից դուրս տանել՝ Էջմիածնի գանձերի հետ․ շատ կոշտ հակազդեցություն է լինելու

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արքայազն Հարին փորձում է համոզել կնոջը՝ հրաժարվել իր մեմուարները հրատարակելուց․ Լուսանկար

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թբիլիսիում բնակվող Էստոնիայի դեսպան Մարգե Մարդիսալու-Կահարին տեղափոխել Հայաստան

13/02/2026 infomitk@gmail.com