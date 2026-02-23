Քաղաքացին ինքնասպան է եղել հոսանքի մալուխով կախվելու միջոցով․ որտեղ է հայտնաբերվել դին․ ՔԿ

«Արմավիր» ՔԿՀ-ի ճանապարհին գտնվող կիսաքանդ շինության մեջ քաղաքացին հոսանքի մալուխով կախվելու միջոցով ինքնասպան է եղել։
Քննչական կոմիտեից հայտնեցին, որ ինքնասպանության հասցնելու դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ: Դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։
Կատարվում է նախաքննություն:
