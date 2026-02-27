28/02/2026

EU – Armenia

Վթար՝ Տառերի պուրակի հարևանությամբ, բախվել են «Opel» ու «Volkswagen»-ը, վիրավnրներ կան․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 27/02/2026 1 min read

Այսօր՝ փետրվարի 27-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

Ժամը 09:50-ի սահմաններում Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր Մ3 ավտոճանապարհի 53 կմ հատվածում բախվել են «Opel Zafira» և «Volkswagen Golf» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 2 հոգի, որոնց առաջինն օգնության են հասել քաղաքացիները և ըստ քաղաքացիների հայտնածի օպերատիվորեն ժամանած «Աշտարակ» բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը, տեղափոխվել են «Աշտարակ» բժշկական կենտրոն։

Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրիում գործող «Վիվա» սուպերմարկետից «Գյումրի» բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 65-ամյա կնոջ մարմին

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հայրենիքը» չի մասնակցի 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը չի մասնակցի Երևանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին

26/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Միակ բանը, որ պետք էր քննարկել ու պահանջել, Աննա Հակոբյանի պետական պահպանության ապահովման հարցն է. Աբրահամյան

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեսանտավորները պատրաստվում են Ուկրաինայում հնարավոր խաղաղապահ առաքելությանը․ «The Telegraph»

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Yandex Taxi»-ից օգտվելիս զգույշ եղեք, սրիկա վարորդներ ունեն․ Լուսանկար

27/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթար՝ Տառերի պուրակի հարևանությամբ, բախվել են «Opel» ու «Volkswagen»-ը, վիրավnրներ կան․ Լուսանկար

27/02/2026 infomitk@gmail.com