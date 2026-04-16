«Թալանի» 11% է ընդամենը վերականգնվել. 2025-ի կատարողականի զեկույցը

Ուսումնասիրվել է ՀՀ Կառավարության 2025 թ. Կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցը, որտեղ ուշագրավ դրվագ կար կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության գործունեության մասին։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարի մասին զեկույցում զետեղված պաշտոնական թվերը ցույց են տալիս ոչ այնքան հաջողություն, որքան խոր խնդիր. պետությանը պատճառված միլիարդավոր վնասի ֆոնին իրավապահներին հաջողվել է վերականգնել դրա միայն չնչին մասը։ Եթե թվերը դնենք կողք կողքի, կստացվի, որ 2025 թվականի ընթացքում արձանագրված 7,9 մլրդ դրամ վնասից փաստացի վերադարձվել է ընդամենը 895 մլն դրամ, այսինքն՝ մոտ 11,3 տոկոսը։ Մնացած գրեթե 88,7 տոկոսը դեռ չի վերականգնվել։
Զեկույցում հրապարակած տվյալներում բառացի նշված է. «Քննչական կոմիտեում 2025 թվականի ընթացքում կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ քննվել է 643 քրեական վարույթ։ Ավարտված քրեական վարույթով՝ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների արդյունքում և համայնքներին պատճառված վնասը կազմել է շուրջ 7,9 մլրդ ՀՀ դրամ, որից վերականգնվել է շուրջ 895 մլն ՀՀ դրամ, արգելանք է դրվել շուրջ 156 մլն ՀՀ դրամ արժողությամբ գույքի վրա, իսկ հանցագործությամբ պատճառված գույքի վնասի իրավաբանական անձանց պատճառված մասը կազմել է շուրջ 18 մլն ՀՀ դրամ, որից վերականգնվել է 79 հազար ՀՀ դրամ»։
Այս տվյալներից պարզ է դառնում, որ, նույնիսկ եթե վերականգնված գումարին ավելացվի նաև արգելանքի տակ դրված 156 մլն դրամ արժողությամբ գույքը, միևնույն է, ընդհանուր ծավալի համեմատ արդյունքը մնում է սահմանափակ։ Այդ դեպքում էլ պետության վնասի վերադարձված կամ առնվազն ապահովված հատվածը կկազմի մոտ 13,3 տոկոս, այսինքն՝ ավելի քան 86 տոկոսը շարունակում է մնալ չփակված։
Թվերը փաստում են մեկ բան. կոռուպցիոն գործերի քանակը մեծ է, բայց ֆինանսական արդյունքը՝ համեստ։ 643 քրեական վարույթը ինքնին կարող է տպավորիչ թվալ, սակայն արդյունավետության իրական չափանիշը ոչ թե միայն հարուցված կամ քննված գործերի քանակն է, այլ պետությանը պատճառված վնասի վերականգնման աստիճանը։ Իսկ այստեղ պատկերը իրավապահների օգտին չէ։
Եթե կոռուպցիայի դեմ պայքարը գնահատվում է ոչ թե հայտարարություններով, այլ պետբյուջե վերադարձված գումարներով, ապա 2025 թվականի արդյունքները դժվար է արդյունավետ անվանել։ Միլիարդավոր դրամների վնասից փաստացի վերադարձվել է ընդամենը մոտ 11,3 տոկոսը»։
