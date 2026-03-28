G7-ը համաձայնել է ապահովել Հորմուզի նեղուցի անվտանգությունը, սակայն միայն Իրանի պատերազմի ավարտից հետո

«Յոթնյակի» արտաքին գործերի նախարարները Հորմուզի նեղուցի անվտանգության ապահովման առաքելությունը պայմանավորել են Մերձավոր Արևելքում ռազմական գործողությունների դադարեցմամբ։
G7-ը համաձայնել է պաշտպանել Հորմուզի նեղուցով անցումը, որը էներգակիրների արտահանման կարևորագույն երթուղի է, սակայն միայն ԱՄՆ-ի, Իսրայելի և Իրանի միջև պատերազմի ավարտից հետո։
Արտաքին գործերի նախարարների համատեղ պարտավորությունը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեծացնում է ճնշումը եվրոպական երկրների վրա՝ օգնելու ապահովել ջրային ուղին, որը Թեհրանը գրեթե փակ է պահում գրեթե մեկ ամիս առաջ ռազմական գործողությունների սկսվելուց ի վեր։
«Միջազգային հանրության շրջանում կա շատ լայն կոնսենսուս՝ պահպանելու նավարկության ազատության ընդհանուր բարիքը», – ուրբաթ օրը իր հյուրընկալած G7 հանդիպման ավարտին ասաց Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն։
«Անհնար է ապրել այնպիսի աշխարհում, որտեղ միջազգային ջրերը փակ են նավարկության համար, մասնավորապես այն հակամարտությունների համատեքստում, որոնք չեն վերաբերում այն երկրներին, որոնք կարիք ունեն այս նավարկության շարունակության»։
Նավերի ուղեկցման միջազգային առաքելությունը կգործի «հենց որ հանգստությունը վերականգնվի» և «խիստ պաշտպանական դիրքորոշմամբ»՝ համաձայն միջազգային իրավունքի, հավելեց Բարոն։
«Դա անպայման կպատահի այս կամ այն կերպ», – ասաց նա՝ հղում անելով ծովի օրենքին։
«Ամեն անցնող օրվա հետ իրավիճակը վատանում է Պարսից ծոցից դեպի աշխարհի մնացած մաս նավագնացության պակասի պատճառով»։
Թրամփը բազմիցս քննադատել է եվրոպական և ՆԱՏՕ-ի երկրներին Հորմուզի երկայնքով ծովային առաքելություն կազմակերպելուց հրաժարվելու համար, ինչը մեծ ռիսկեր կպարունակեր բոլոր ներգրավված բանակների համար։
«Ես շատ հիասթափված եմ ՆԱՏՕ-ից, քանի որ սա փորձություն էր ՆԱՏՕ-ի համար։ Սա փորձություն էր։ Դուք կարող եք օգնել մեզ», – ասաց նա հինգշաբթի օրը։ «Մենք հիշելու ենք»։
Ֆրանսիայում կայանալիք հանդիպմանը մեկնելուց առաջ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ակնարկեց, որ Եվրոպայի կողմից միանալուց հրաժարվելու հետևանքով Սպիտակ տունը կարող է հրաժարվել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումը դադարեցնելու ջանքերից, ինչը մեկնաբանվեց որպես պատասխան սպառնալիք։
«Ուկրաինան Ամերիկայի պատերազմը չէ, և այնուամենայնիվ, մենք այդ պայքարում ավելի շատ ներդրում ենք ունեցել, քան աշխարհի որևէ այլ երկիր։ Այսպիսով, սա կլինի մի բան, որը նախագահը պետք է հաշվի առնի ապագայում», – ասաց Ռուբիոն։
Մարկո Ռուբիոն G7 հանդիպման ժամանակ։
Ջերմաստիճանը նվազեց, երբ Ռուբիոն միացավ իր գործընկերներին Փարիզի մոտ գտնվող Վո-դը-Սեռնեյ աբբայությունում, Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակի շուրջ հանդիպման ժամանակ։
Ռուբիոն պարզաբանեց, որ ԱՄՆ-ն դաշնակիցներին խնդրում է պատրաստել բազմազգ առաքելությունը պատերազմից հետո օրվա համար, այլ ոչ թե անհապաղ տեղակայման համար՝ մոլեգնող կրակի պայմաններում։ Նա ասաց, որ իր ուղերձը «լավ ընդունելություն» է ստացել բանակցությունների ընթացքում։
«Մենք միշտ դա դիտարկել ենք որպես հետկոնֆլիկտային անհրաժեշտություն», – մեկնելուց հետո ասաց Ռուբիոն։
«Առաջին մի քանի տանկերները, որոնք այս գործողության ավարտից հետո կանցնեն նեղուցներով, կցանկանան ինչ-որ մեկի ուղեկցությունը, հակառակ դեպքում նրանք չեն կարողանա ապահովագրություն ստանալ», – ավելացրեց նա՝ զգուշացնելով, որ Թեհրանը կարող է մշտական փակում պարտադրել ռազմական գործողություններից հետո։
«Աշխարհը պետք է քայլ անի և ինչ-որ բան անի այդ մասին։ Եվ այսպես, հատկապես այն երկրները, որոնք ամենաշատն են կախված նեղուցից՝ հարուստ երկրներ, հզոր երկրներ, կարող երկրներ»։
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը դրական գնահատական տվեց քննարկումներին՝ ասելով, որ սենյակում տրամադրությունը «աշխատանքի» էր։
«Գերմանիան, անշուշտ, պատրաստ է դեր խաղալ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, երբ խոսքը վերաբերում է Հորմուզի նեղուցում նավագնացության անվտանգության ապահովմանը», – ասաց Վադեֆուլը։ «Իմ նպատակն այստեղ ապահովելն է, որ մենք ընդլայնենք մեր ընդհանուր հիմքը այս վեճում»։
Աշխարհի ավելի քան 30 երկիր, այդ թվում՝ Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Կանադան և Ճապոնիան, ստորագրել են հայտարարություն, որում արտահայտում են իրենց «պատրաստակամությունը նպաստելու Հորմուզով անվտանգ անցումն ապահովելու համապատասխան ջանքերին»։
Տեքստում չի նշվում, թե ինչպես և երբ է այս գործելու պատրաստակամությունը գործնականում դրսևորվելու։
Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Իվետ Քուփերը նշել է, որ այն կկենտրոնանա «պաշտպանական գործողությունների» վրա՝ «միջազգային նավագնացության պաշտպանությունն» ավելի լայնորեն ապահովելու համար։
«Իրանը չի կարող պարզապես պատանդ պահել համաշխարհային տնտեսությունը», – ուրբաթ առավոտյան ասել է Քուփերը։ «Մենք պետք է պաշտպանենք մեր համաշխարհային տնտեսությունը այն երկրներից, որոնք ցանկանում են մեր տնտեսությունը զենքի վերածել մեր դեմ»։
Բարձր ռիսկի գործողություն՝ քիչ երաշխիքներով
Հորմուզի նեղուցը կարևորագույն անցուղի է, որը նորմալ պայմաններում տեղափոխում է աշխարհի նավթի և գազի պաշարների մեկ հինգերորդը։ Դրա աշխարհագրությունը բարդ է. մակերեսային ջրերը և բարձրադիր տեղանքը նպաստում են Իրանի ռազմական մարտավարությանը, այդ թվում՝ հրթիռներին, անօդաչու թռչող սարքերին և հրթիռներին։ Նավերը, որոնք համարձակվում են հատել այն, բախվում են բազմաթիվ ռիսկերի, որոնք ո՛չ սեփականատերերը, ո՛չ էլ ապահովագրողները պատրաստ չեն հանդուրժել։
Եվրոպացիները լայնորեն դեմ են Հորմուզի անվտանգության ապահովման փորձերին՝ վախենալով անկանխատեսելի բախման մեջ ներքաշվելուց: ԱՄՆ-Իսրայելական հարվածները Իրանին խիստ ժողովրդական չեն եվրոպացի քաղաքացիների շրջանում, ինչը ցանկացած կառավարությանը խանգարում է ռազմական միջոցներ ներդնել այնպիսի գործողության մեջ, որի հաջողությունը հեռու է անորոշ լինելուց։
Ավելին, մայրցամաքը դեռևս ցնցված է այս տարվա սկզբին Գրենլանդիան Դանիայից գրավելու Թրամփի փորձից, որը ՆԱՏՕ-ի համերաշխությունը հասցրեց փլուզման եզրին։
Սպիտակ տան որոշումը՝ մեղմացնել ռուսական ծովային նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները՝ անհանգիստ շուկաները հանդարտեցնելու նպատակով, ավելի է խորացրել անհանգստությունը։
Ֆրանսիա ժամանելուն պես, գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալասը ընդգծեց ռուսական գործոնը, որը միավորում է Իրանի և Ուկրաինայի պատերազմները: Ըստ որոշ տեղեկությունների, Մոսկվան իր դաշնակից Թեհրանին տրամադրում է անօդաչու թռչող սարքեր և հետախուզական ծառայություններ՝ ամերիկյան ակտիվները թիրախավորելու համար։
«Այս պատերազմները շատ փոխկապակցված են», – հինգշաբթի օրը ասաց Կալասը: «Եթե Ամերիկան ցանկանում է, որ Մերձավոր Արևելքում պատերազմը դադարի, Իրանը դադարի իրենց վրա հարձակվել, նրանք պետք է նաև ճնշում գործադրեն Ռուսաստանի վրա, որպեսզի նրանք չկարողանան օգնել նրանց այս հարցում»։
Ռուբիոն ավելի ուշ լրագրողներին ասաց, որ պատժամիջոցների մեղմացումը չի ներկայացնում ԱՄՆ քաղաքականության «մշտական» փոփոխություն։ Սակայն նա զգուշացրեց, որ Ուկրաինային հատկացված ամերիկյան արտադրության զենքը կարող է շեղվել, «եթե մենք անհրաժեշտություն ունենանք համալրել մեր պաշարները»։
«Մենք միշտ առաջինը կլինենք», – ասաց նա։
Դիվանագիտության անհրաժեշտությունը ուրբաթ օրը կարևոր թեմա էր, քանի որ արտաքին գործերի նախարարները կոչ արեցին պատերազմող կողմերին նստել և բանակցել ընդարձակվող հակամարտությունից դուրս գալու համար, որը խառնաշփոթի մեջ է գցել էներգետիկ շուկաները։
Չնայած Եվրոպան, ի տարբերություն Ասիայի, կախված չէ Մերձավոր Արևելքից եկող նավթից և գազից, հակամարտության հետևանքով առաջացած ալիքային հետևանքները կարող են իրական ցավ պատճառել մայրցամաքին։
Brent նավթի գինը ուրբաթ օրը կրկին բարձրացավ մինչև 110 դոլար մեկ բարելի համար, մինչդեռ Եվրոպայի առաջատար գազային հանգույց TTF-ն տատանվեց մոտ 54 եվրոյի սահմաններում մեկ մեգավատտ-ժամի համար (ՄՎտժ)։
Տնտեսության հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը ուրբաթ օրը առանձին հանդիպման ժամանակ զգուշացրեց, որ երկարատև հակամարտությունը կարող է եվրոպական տնտեսությունը գցել ստագֆլյացիայի սցենարի մեջ, բացասաբար ազդել աճի վրա 0.4 միավորով և հանգեցնել գնաճի մեկ միավորով աճի։
Անցյալ կիրակի Թրամփը Իրանին 48 ժամ տվեց ջրային ճանապարհը վերաբացնելու համար՝ սպառնալով հարձակումներ գործել երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա, հակառակ դեպքում։ Սակայն հինգշաբթի օրը նա ժամկետը երկարաձգեց 10 օրով՝ ըստ որոշ տեղեկությունների՝ ի պատասխան Իրանի կառավարության խնդրանքի։
Միևնույն ժամանակ, Թեհրանը ՄԱԿ-ին հայտնել է, որ կապահովի «ոչ թշնամական» նավերի անվտանգ անցումը։ Առաջարկը, սակայն, քիչ բան արեց զգուշավոր նավերը համոզելու համար։
Բաց մի թողեք
Փարիզն ու Բեռլինը ձգտում են իրենց ARTE հեռարձակողին դարձնել համաեվրոպական հոսքային հեռարձակող
ԵՄ նախարարները քննարկում են նավթի գների սահմանաչափը և անսպասելի եկամուտների հարկը՝ էներգիայի աճող ծախսերը զսպելու համար
ԵՄ խորհրդարանը վերացնում է թվային եվրոյի շուրջ բանակցությունների հիմնական քաղաքական խոչընդոտը