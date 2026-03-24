24/03/2026

Ինչպե՞ս է երեկ մաhացած կնnջ նnրածին երեխայի վիճակը

infomitk@gmail.com 24/03/2026

Երեկ «Արմենիա» բժշկական կենտրոնում ողբերգական դեպք է գրանցվել․ 40-ամյա ծննդկան է մահացել։

Ծննդաբերության ընթացքում կնոջ վիճակը կտրուկ վատացել է, նա կորցրել է գիտակցությունը, և բժիշկներին, ցավոք, չի հաջողվել փրկել նրա կյանքը։

Դեպքի պատճառների վերաբերյալ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիամ Ծատրյանը հայտնեց, որ այս պահին հստակ եզրակացություն չկա։ Նրա խոսքով՝ նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, և ընթանում է նախաքննական գործընթաց. «Պատճառը դեռ չենք կարող ասել․ նշանակված է դատաբժշկական փորձաքննություն, ընթանում է նախաքննական գործընթաց։ Այս պահին փոքրիկի վիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր»։

1 min read

Սևանի բժշկական կենտրոնի տնօրենը մեղադրվում է խոշոր չափերի գույքի հափշտակության և խմբի կազմում կեղծիք կատարելու մեջ

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները ձեռնարկվել են», բայց կինը մահացավ․ «Սա է ԱՆ հերթական պարզաբանումը»

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուժաշխատողի կողմից զինծառայողին անզգուշությամբ մահ պատճառելու դեպքով վարույթի նախաքննությունն ավարտվել է

23/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Իմ որդին գերադասեց հայրենի հողն իր ընտանիքից ու իր ծնողներից». կամավոր Արման Օհանջանյանն անմահացել է հոկտեմբերի 20-ին. Լուսանկարներ

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում մեկնարկել է «Հեռահաղորդակցության շաբաթ 2026»-ը. Լուսանկարներ

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկրաշարժ՝ Հայաստանի տարածքում

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ են ասել Պուտինին

24/03/2026 infomitk@gmail.com